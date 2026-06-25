Journée Jehanne des Armoises au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
Journée Jehanne des Armoises au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 12 juillet 2026.
Jaulny
Journée Jehanne des Armoises au Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Journée thématique Jehanne des Armoises au Château de Jaulny
Le Château de Jaulny vous invite à une journée exceptionnelle consacrée à une figure aussi fascinante que mystérieuse de notre histoire locale Jehanne des Armoises, que certains ont identifiée, au XVe siècle, à Jeanne d’Arc elle-même…
Au fil de l’après-midi, partez à la découverte de cette énigme historique à travers visites spéciales du château, conférences, tables rondes et un spectacle de théâtre captivant.
Au programme
14h-15h30 conférences avec invités et intervenants passionnés, temps d’échange avec la salle
15h30-16h30 visite thématique Jeanne des Armoises dans le château
16h30-17h15 table ronde animée par le propriétaire du château entre les différents intervenants
17h30 spectacle Le Second Procès de Jehanne dite d’Arc par la Compagnie À Trois Branches
À partir de 18h30 apéritif Jeanne des Armoises en terrasse
Cette journée sera l’occasion d’explorer l’histoire, les légendes et les interrogations autour de Jehanne des Armoises, en lien avec le château, les fameux portraits sur la cheminée de la salle à manger, les poutres sculptées et la mémoire des lieux.
Taverne de l’Armoise sur place pour prolonger ce moment dans une ambiance conviviale, profitez d’un apéritif en terrasse avec la Blanche des Armoises (la Targyclette de Jaulny), Hypocras médiéval fait maison, Jus de pomme local, planches apéritives.Journée thématique Jehanne des Armoises au Château de Jaulny
Le Château de Jaulny vous invite à une journée exceptionnelle consacrée à une figure aussi fascinante que mystérieuse de notre histoire locale Jehanne des Armoises, que certains ont identifiée, au XVe siècle, à Jeanne d’Arc elle-même…
Au fil de l’après-midi, partez à la découverte de cette énigme historique à travers visites spéciales du château, conférences, tables rondes et un spectacle de théâtre captivant.
Au programme
14h-15h30 conférences avec invités et intervenants passionnés, temps d’échange avec la salle
15h30-16h30 visite thématique Jeanne des Armoises dans le château
16h30-17h15 table ronde animée par le propriétaire du château entre les différents intervenants
17h30 spectacle Le Second Procès de Jehanne dite d’Arc par la Compagnie À Trois Branches
À partir de 18h30 apéritif Jeanne des Armoises en terrasse
Cette journée sera l’occasion d’explorer l’histoire, les légendes et les interrogations autour de Jehanne des Armoises, en lien avec le château, les fameux portraits sur la cheminée de la salle à manger, les poutres sculptées et la mémoire des lieux.
Taverne de l’Armoise sur place pour prolonger ce moment dans une ambiance conviviale, profitez d’un apéritif en terrasse avec la Blanche des Armoises (la Targyclette de Jaulny), Hypocras médiéval fait maison, Jus de pomme local, planches apéritives.Tout public
8 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Jehanne des Armoises Theme Day at the Château de Jaulny
The Château de Jaulny invites you to a special day dedicated to a figure as fascinating as she is mysterious in our local history: Jehanne des Armoises, whom some have identified, in the 15th century, as Joan of Arc herself?
Throughout the afternoon, set out to uncover this historical enigma through special tours of the castle, lectures, roundtable discussions, and a captivating theatrical performance.
On the program:
%A0 %A0 2:00–3:30 p.m.: lectures with passionate guests and speakers, followed by a Q&A session with the audience
%A0 %A0 3:30–4:30 p.m.: “Jeanne des Armoises” themed tour of the castle
%A0 %A0 4:30–5:15 p.m.: Roundtable discussion moderated by the castle’s owner, featuring the various speakers
%A0 %A0 5:30 PM: Performance of *The Second Trial of Jehanne, Known as “d’Arc”* by the *Trois Branches* Theater Company
%A0 %A0 Starting at 6:30 PM: “Jeanne des Armoises” aperitif on the terrace
This day will be an opportunity to explore the history, legends, and mysteries surrounding Jehanne des Armoises, in connection with the castle, the famous portraits on the dining room fireplace mantel, the carved beams, and the spirit of the place.
Taverne de l’Armoise on site: to extend this experience in a friendly atmosphere, enjoy an aperitif on the terrace with Blanche des Armoises (Targyclette de Jaulny), homemade medieval Hypocras, local apple juice, and appetizer platters. Jehanne des Armoises Theme Day at the Château de Jaulny
The Château de Jaulny invites you to an exceptional day dedicated to a figure as fascinating as she is mysterious in our local history: Jehanne des Armoises, whom some have identified, in the 15th century, as Joan of Arc herself?
Throughout the afternoon, set out to uncover this historical enigma through special tours of the castle, lectures, roundtable discussions, and a captivating theatrical performance.
On the program:
%A0 %A0 2:00–3:30 p.m.: lectures with passionate guests and speakers, followed by a Q&A session with the audience
%A0 %A0 3:30–4:30 p.m.: “Jeanne des Armoises” themed tour of the castle
%A0 %A0 4:30–5:15 p.m.: Roundtable discussion moderated by the castle’s owner, featuring the various speakers
%A0 %A0 5:30 PM: Performance of *The Second Trial of Jehanne, Known as “d’Arc”* by the *Trois Branches* Theater Company
%A0 %A0 Starting at 6:30 PM: “Jeanne des Armoises” aperitif on the terrace
This day will be an opportunity to explore the history, legends, and mysteries surrounding Jehanne des Armoises, in connection with the castle, the famous portraits on the dining room fireplace mantel, the carved beams, and the spirit of the place.
Taverne de l’Armoise on site: to extend this experience in a friendly atmosphere, enjoy an aperitif on the terrace with Blanche des Armoises (Targyclette de Jaulny), homemade medieval Hypocras, local apple juice, and appetizer platters.
L’événement Journée Jehanne des Armoises au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON
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