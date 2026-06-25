Un dimanche d’été au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 5 juillet 2026.

Jaulny

Un dimanche d’été au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un dimanche d’été au Château danse, spectacle vivant & apéro-concert au Château de Jaulny

Pour bien commencer le mois de juillet, le Château de Jaulny vous invite à vivre un dimanche d’été placé sous le signe du mouvement, de la création, de la musique et de la convivialité.

Au fil de l’après-midi, profitez d’un programme estival en trois temps un atelier de danse bachata en solo, un spectacle participatif poétique et décalé autour de l’eau, puis un apéro-concert sur la terrasse des remparts.

Venez pour un temps fort… ou prolongez l’après-midi au château pour profiter pleinement de l’ambiance !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

14h-16h — Atelier de danse “Bachata Lady Styling”

Renseignements Anne Brégeard — annecourrier@orange.fr

Réservation https://tinyurl.com/ydm55knj

15h30-17h — Spectacle participatif “Eau la la !”

Par le Collectif Man’ok & les habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle

Renseignements / réservations Sandrine Close — reservation@pnr-lorraine.com

Entrée libre

17h30-19h — Apéro-concert avec VocalistiK

Chansons françaises et internationales des années 80-90

Participation libre

Retrouvez le détail du programme sur l’évènement Facebook du Château de JaulnyTout public

25 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

A Summer Sunday at the Château: Dance, Live Performances, and an Aperitif Concert at the Château de Jaulny

To kick off July in style, the Château de Jaulny invites you to enjoy a summer Sunday filled with movement, creativity, music, and good company.

Throughout the afternoon, enjoy a three-part summer program: a solo bachata dance workshop, a poetic and whimsical participatory performance centered around water, followed by a cocktail concert on the rampart terrace.

Come for the highlight… or extend your afternoon at the castle to fully enjoy the atmosphere!

DAY’S PROGRAM

%A0 %A0 2:00–4:00 p.m. ? “Bachata Lady Styling” dance workshop

%A0 %A0 %A0 %A0Information: Anne Brégeard ? annecourrier@orange.fr

%A0 %A0 %A0 %A0Reservations: https://tinyurl.com/ydm55knj

%A0 %A0 3:30–5:00 p.m. ? Interactive show “Eau la la!”?

%A0 %A0 %A0 %AOBy the Man’ok Collective & residents of the Mad & Moselle Community of Municipalities

%A0 %A0 %A0 %AOInformation / Reservations: Sandrine Close ? reservation@pnr-lorraine.com

%A0 %A0 %A0 %A0Free admission

%A0 %A0 5:30–7:00 p.m. ? Pre-concert drinks with VocalistiK

%A0 %A0 %A0 %A0French and international songs from the ’80s and ’90s

%A0 %A0 %A0 %A0Donations welcome

Find the full program details on the Château de Jaulny Facebook event page

L’événement Un dimanche d’été au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON