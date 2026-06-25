Un dimanche d’été au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
Un dimanche d’été au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 5 juillet 2026.
Jaulny
Un dimanche d’été au Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Un dimanche d’été au Château danse, spectacle vivant & apéro-concert au Château de Jaulny
Pour bien commencer le mois de juillet, le Château de Jaulny vous invite à vivre un dimanche d’été placé sous le signe du mouvement, de la création, de la musique et de la convivialité.
Au fil de l’après-midi, profitez d’un programme estival en trois temps un atelier de danse bachata en solo, un spectacle participatif poétique et décalé autour de l’eau, puis un apéro-concert sur la terrasse des remparts.
Venez pour un temps fort… ou prolongez l’après-midi au château pour profiter pleinement de l’ambiance !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
14h-16h — Atelier de danse “Bachata Lady Styling”
Renseignements Anne Brégeard — annecourrier@orange.fr
Réservation https://tinyurl.com/ydm55knj
15h30-17h — Spectacle participatif “Eau la la !”
Par le Collectif Man’ok & les habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle
Renseignements / réservations Sandrine Close — reservation@pnr-lorraine.com
Entrée libre
17h30-19h — Apéro-concert avec VocalistiK
Chansons françaises et internationales des années 80-90
Participation libre
Retrouvez le détail du programme sur l’évènement Facebook du Château de JaulnyTout public
25 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
A Summer Sunday at the Château: Dance, Live Performances, and an Aperitif Concert at the Château de Jaulny
To kick off July in style, the Château de Jaulny invites you to enjoy a summer Sunday filled with movement, creativity, music, and good company.
Throughout the afternoon, enjoy a three-part summer program: a solo bachata dance workshop, a poetic and whimsical participatory performance centered around water, followed by a cocktail concert on the rampart terrace.
Come for the highlight… or extend your afternoon at the castle to fully enjoy the atmosphere!
DAY’S PROGRAM
%A0 %A0 2:00–4:00 p.m. ? “Bachata Lady Styling” dance workshop
%A0 %A0 %A0 %A0Information: Anne Brégeard ? annecourrier@orange.fr
%A0 %A0 %A0 %A0Reservations: https://tinyurl.com/ydm55knj
%A0 %A0 3:30–5:00 p.m. ? Interactive show “Eau la la!”?
%A0 %A0 %A0 %AOBy the Man’ok Collective & residents of the Mad & Moselle Community of Municipalities
%A0 %A0 %A0 %AOInformation / Reservations: Sandrine Close ? reservation@pnr-lorraine.com
%A0 %A0 %A0 %A0Free admission
%A0 %A0 5:30–7:00 p.m. ? Pre-concert drinks with VocalistiK
%A0 %A0 %A0 %A0French and international songs from the ’80s and ’90s
%A0 %A0 %A0 %A0Donations welcome
Find the full program details on the Château de Jaulny Facebook event page
L’événement Un dimanche d’été au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON
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