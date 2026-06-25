Journée médiévale Atelier enluminures et pain d’épice Château de Jaulny Jaulny
Journée médiévale Atelier enluminures et pain d’épice Château de Jaulny Jaulny mercredi 8 juillet 2026.
Jaulny
Journée médiévale Atelier enluminures et pain d’épice
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Mercredi 8 juillet 2026 Journée médiévale des enfants enluminures & pain d’épices
Offrez à vos enfants une vraie journée ludique, immersive et dépaysante pour vivre comme au Moyen Âge dans le cadre exceptionnel du Château de Jaulny.
Au fil de la journée, les enfants partiront à la découverte du château à travers une visite en costume, ils participeront à un jeu de piste et s’initieront à deux activités emblématiques du monde médiéval l’enluminure et le pain d’épices.
Une journée riche en découvertes, en création et en amusement, pour apprendre tout en s’émerveillant…
Au programme
10h-16h Journée médiévale complète avec visite du château et du donjon, jeu de piste et ateliers médiévaux.
Pique-nique tiré du sac
Âge conseillé de 6 à 12 ans
Renseignements / réservations Elodie Calvi 06 84 92 44 17Enfants
25 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Wednesday, July 8, 2026? Medieval Children’s Day: Illuminated Manuscripts & Gingerbread
Treat your children to a truly fun, immersive, and exotic day where they can experience life as it was in the Middle Ages in the exceptional setting of Jaulny Castle.
Throughout the day, the children will explore the castle on a guided tour led by costumed guides, participate in a scavenger hunt, and try their hand at two iconicto the medieval world: book illumination and gingerbread.
A day full of discoveries, creativity, and fun—a chance to learn while marveling at the experience..
On the agenda:
10 a.m.–4 p.m. Full-day medieval experience with a tour of the castle and keep, a scavenger hunt, and medieval workshops.
Bring your own picnic lunch
Recommended age: 6–12 years old
Information/reservations: Elodie Calvi at 06 84 92 44 17
L’événement Journée médiévale Atelier enluminures et pain d’épice Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON
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