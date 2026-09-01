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AGENDA · Yssingeaux

Journée jeux géants place de la Victoire Yssingeaux

mercredi 23 septembre 2026 · place de la Victoire · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place de la Victoire
Adresse
Parvis et hall de la Grenette
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Journée jeux géants

place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Mikado, jeux d’échecs, curling… des jeux seront à votre disposition pour un moment de détente en famille ou entre amis. En cas de mauvais temps repli dans la médiathèque.
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place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 

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English :

Mikado, chess, curling… games will be available for you to enjoy a relaxing time with family or friends. In case of bad weather, head to the media center.

L’événement Journée jeux géants Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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