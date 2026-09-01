Journée jeux géants place de la Victoire Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Journée jeux géants

place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Mikado, jeux d’échecs, curling… des jeux seront à votre disposition pour un moment de détente en famille ou entre amis. En cas de mauvais temps repli dans la médiathèque.

.

place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mikado, chess, curling… games will be available for you to enjoy a relaxing time with family or friends. In case of bad weather, head to the media center.

L’événement Journée jeux géants Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire