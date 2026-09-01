Journée jeux géants place de la Victoire Yssingeaux
mercredi 23 septembre 2026 · place de la Victoire · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Journée jeux géants
place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Mikado, jeux d’échecs, curling… des jeux seront à votre disposition pour un moment de détente en famille ou entre amis. En cas de mauvais temps repli dans la médiathèque.
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place de la Victoire Parvis et hall de la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
Mikado, chess, curling… games will be available for you to enjoy a relaxing time with family or friends. In case of bad weather, head to the media center.
L’événement Journée jeux géants Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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