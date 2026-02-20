Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan
Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan dimanche 26 avril 2026.
Place Pierre Semard Gymnase Jean Lenoir Argentan Orne
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
2026-04-26
Une journée en deux parties vous est proposée à Argentan
De 9h à 10h45 Une initiation Kin-ball organisée par l’Olympique Argentan Kin-Ball 61, afin de découvrir ce sport collectif se jouant avec un ballon d’1,20 m de diamètre, où les valeurs de coopération, d’esprit d’équipe et de fair-play sont essentielles.
De 11h-12h et 13h-17h Le 2e open amical mixte avec 4 clubs présents qui s’affronteront lors 5 matchs.
Buvette sur place. .
Place Pierre Semard Gymnase Jean Lenoir Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 19 70 25 60 oakb61@outlook.com
English : Journée Kin Ball
