Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan

Journée Kin Ball

Place Pierre Semard Gymnase Jean Lenoir Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Une journée en deux parties vous est proposée à Argentan

De 9h à 10h45 Une initiation Kin-ball organisée par l’Olympique Argentan Kin-Ball 61, afin de découvrir ce sport collectif se jouant avec un ballon d’1,20 m de diamètre, où les valeurs de coopération, d’esprit d’équipe et de fair-play sont essentielles.

De 11h-12h et 13h-17h Le 2e open amical mixte avec 4 clubs présents qui s’affronteront lors 5 matchs.

Buvette sur place. .

Place Pierre Semard Gymnase Jean Lenoir Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 19 70 25 60 oakb61@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Kin Ball

L’événement Journée Kin Ball Argentan a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom