Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Argentan Orne

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 15:15:00

2026-04-25

Et si vous découvriez les tableaux autrement ? Laissez-vous guider lors d’une proposition originale pour approcher les œuvres par les sens. Une visite où l’on écoute, sent et observe différemment. Cette approche sensible vous invite à pénétrer l’atmosphère des toiles, pour une rencontre plus intime avec l’univers de Fernand Léger et André Mare.

Venez vivre une expérience conviviale et surprenante, conçue avec passion pour enrichir votre perception.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

