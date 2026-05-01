Sainte-Feyre

Journée Médiévale

Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 13.9 – 13.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez rencontreer les loups et l’ensemble des animaux du parc dans une ambiance festive et hors du temps, dans le décor de la Fresque de Bridiers.

Au programme du théâtre de rue , un escape game pour une aventure médiévale grandeur nature et… des rapaces, seigneurs du ciel de Chabrières le temps de cette journée exceptionnelle ! .

Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23 infos@loups-chabrieres.com

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English : Journée Médiévale

L’événement Journée Médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme