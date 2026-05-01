Journée Médiévale Sainte-Feyre
Journée Médiévale Sainte-Feyre samedi 16 mai 2026.
Sainte-Feyre
Journée Médiévale
Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 13.9 – 13.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez rencontreer les loups et l’ensemble des animaux du parc dans une ambiance festive et hors du temps, dans le décor de la Fresque de Bridiers.
Au programme du théâtre de rue , un escape game pour une aventure médiévale grandeur nature et… des rapaces, seigneurs du ciel de Chabrières le temps de cette journée exceptionnelle ! .
Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23 infos@loups-chabrieres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Médiévale
L’événement Journée Médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Sainte-Feyre (Creuse)
- Coquelicontes avec Bérengère Charbonnier Sainte-Feyre 28 mai 2026
- Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre 30 mai 2026
- Soirée Paëlla Sainte-Feyre 20 juin 2026
- Sortilèges de la pleine lune avec Jean-Jacques Silvestre Sainte-Feyre 28 juillet 2026
- Festival international de musique de chambre Mas Musici Sainte-Feyre 29 juillet 2026