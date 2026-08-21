Journée mondiale de la Vue, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

Informations pratiques

Journée mondiale de la Vue Lundi 12 octobre, 13h30 Centre Animation Nouveau Monde Nord

Entrée libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T13:30:00+02:00 – 2026-10-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-12T13:30:00+02:00 – 2026-10-12T17:00:00+02:00

Le Lundi 12 octobre 2026 dès 13h30, Hazebrouck se mobilise pour la Journée Mondiale de la Vue au Canm Hazebrouck !

Le Centre Territorial de Basse Vision du Centre Hospitalier Hazebrouck Cœur de Flandre avec le Centre d’Animation du Nouveau Monde et en étroite collaboration avec de nombreux partenaires du territoire, vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle de sensibilisation, de découverte et de partage autour de la santé visuelle et de la basse vision.

Parce que la vue est précieuse, cette journée s’adresse à tous :

‍ ‍ ‍ grand public,

seniors,

‍ personnes concernées par une déficience visuelle,

aidants,

professionnels de santé,

️ associations,

partenaires et acteurs du territoire.

Au programme :

Un spectacle-débat inédit proposé par la Compagnie La Belle Histoire à 15h30, suivi d’un temps d’échange avec le public.

Dès 13h30, des stands d’information et de découverte réunissant de nombreux partenaires spécialisés dans l’accompagnement des personnes déficientes visuelles.

Des actions de prévention et de dépistage, des démonstrations de matériels adaptés, des conseils et des ressources pour mieux comprendre les maladies de la vision et les solutions existantes.

Une démonstration (ou un match participatif) de Goalball , un sport spectaculaire pratiqué par des personnes déficientes visuelles.

Une exposition photographique proposée par l’UNADEV.

Et pour clôturer cette belle journée, un moment convivial afin de poursuivre les échanges.

Lundi 12 octobre 2026

Accueil dès 13 h 30

Spectacle-débat à 15 h 30

Cette journée sera avant tout un moment de rencontre, d’information et de sensibilisation pour mieux comprendre les enjeux liés à la santé visuelle, découvrir les dispositifs existants et favoriser une société toujours plus inclusive.

Professionnels, associations, structures médico-sociales, établissements de santé, collectivités, aidants, habitants…Ensemble, faisons de cette Journée Mondiale de la Vue 2026 un temps fort de solidarité, de prévention et d’inclusion sur notre territoire.

Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328415498 »}]

Le Centre Territorial de Basse Vision du Centre Hospitalier Hazebrouck Cœur de Flandre avec le Centre d’Animation du Nouveau Monde vous donnent RDV pour 1 journée exceptionnelle de sensibilisation.

Centre territorial basse vision