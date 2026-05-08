Saintes

Journée mondiale de l’environnement

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Et si on prenait une journée pour observer, partager et agir ensemble ?

Rejoignez-nous à La Palu pour une journée conviviale et engagée, au cœur de la nature

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Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47 contact@environat.fr

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English :

How about taking a day to observe, share and act together?

Join us at La Palu for a friendly, committed day out in the heart of nature

L’événement Journée mondiale de l’environnement Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge