Journée mondiale de l’environnement Saintes
Journée mondiale de l’environnement Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintes
Journée mondiale de l’environnement
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Et si on prenait une journée pour observer, partager et agir ensemble ?
Rejoignez-nous à La Palu pour une journée conviviale et engagée, au cœur de la nature
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Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47 contact@environat.fr
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English :
How about taking a day to observe, share and act together?
Join us at La Palu for a friendly, committed day out in the heart of nature
L’événement Journée mondiale de l’environnement Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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