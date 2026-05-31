Journée mondiale des donneurs de sang, Mairie annexe – Centre Joseph Collomp, Draguignan
Journée mondiale des donneurs de sang, Mairie annexe – Centre Joseph Collomp, Draguignan samedi 20 juin 2026.
Journée mondiale des donneurs de sang Samedi 20 juin, 10h00 Mairie annexe – Centre Joseph Collomp Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Le 20 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, nous mettons à l’honneur ces super-héros sans cape, mais au grand coeur : les donneurs volontaires et bénévoles.
Leur geste sauve des vies chaque jour, et cette manifestation est là pour dire un immense merci, tout en rappelant l’importance des dons réguliers pour garantir sang et produits sanguins aux patients qui en ont besoin.
Venez vous informer, échanger, vous mobiliser.. et qui sait peut-être repartir avec l’envie et le courage de tendre le bras sur une collecte !
10h à 13h – Rue Cisson – devant le centre Joseph Collomp
Mairie annexe – Centre Joseph Collomp Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 31 31 [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr »}]
Journée mondiale des donneurs de sang
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