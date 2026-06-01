MBA – Visite famille, Chapelle de l’Observance, Draguignan
MBA – Visite famille, Chapelle de l’Observance, Draguignan jeudi 11 juin 2026.
MBA – Visite famille 11 juin – 10 septembre, certains jeudis Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T17:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00
Balade ludique dans l’exposition L’Été à la mode à la Chapelle de l’Observance et celle des Roches rouges au musée des Beaux‐Arts sur la thématique du costume estival et du paysage de l’Estérel.
Âge conseillé : à partir de 6 ans – durée 1h30 – départ de la Chapelle de l’Observance.
Réservation sur billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html
Jeudi 11 juin / 9 juillet / 13 août / 10 septembre de 17h à 18h30
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html »}] [{« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com/expositions-culture-en-dracenie.html »}]
Les bords de mer au début du XXe siècle
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