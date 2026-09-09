Journée mondiale des sourds “Vois ce que je te dis” Médiathèque Istres

Informations pratiques

Istres

Journée mondiale des sourds “Vois ce que je te dis”

Samedi 26 septembre 2026 de 15h à 16h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Proposé dans le cadre de la Journée mondiale des sourds (qui a lieu cette année le 27 septembre en France), ce rendez-vous a pour objectif de se familiariser avec la Langue des Signes Française (LSF).

Quelle est son histoire, comment se pratique-t-elle, quels sont les signes de base pour communiquer ? .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 65

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English :

Organized as part of World Deaf Day (which takes place this year on September 27 in France), this event aims to introduce participants to French Sign Language (LSF).

L’événement Journée mondiale des sourds “Vois ce que je te dis” Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres