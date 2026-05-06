Journée mondiale du Tap Dance Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

L’enseignante du conservatoire, Roxane Butterfly vous invite à un programme complet :

16h : extrait du spectacle “Conversation avec ma fille“ (avec les élèves du cours avancé)

16h45 : showcase avec les élèves du cycle 2, avancés et les Arts de la Scène (CMA15 et CMA9)

17H15 : projection / discussion “Une histoire contemporaine du tap-dance”

18h : open floor avec les élèves

Avec la pianiste Ramona Horvath et du bassiste Tommie McKenzie

Sans réservation

A l’occasion de la journée mondiale du Tap Dance, date anniversaire du légendaire danseur Bill Bojangles Robinson, venez nombreux pour découvrir les animations de l’après-midi au conservatoire Frédéric Chopin.

Le samedi 23 mai 2026

de 16h00 à 18h45

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T18:45:00+02:00

Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-frederic-chopin-1620



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