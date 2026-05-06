Journée mondiale du Tap Dance Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS
Journée mondiale du Tap Dance Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS samedi 23 mai 2026.
L’enseignante du conservatoire, Roxane Butterfly vous invite à un programme complet :
16h : extrait du spectacle “Conversation avec ma fille“ (avec les élèves du cours avancé)
16h45 : showcase avec les élèves du cycle 2, avancés et les Arts de la Scène (CMA15 et CMA9)
17H15 : projection / discussion “Une histoire contemporaine du tap-dance”
18h : open floor avec les élèves
Avec la pianiste Ramona Horvath et du bassiste Tommie McKenzie
Sans réservation
A l’occasion de la journée mondiale du Tap Dance, date anniversaire du légendaire danseur Bill Bojangles Robinson, venez nombreux pour découvrir les animations de l’après-midi au conservatoire Frédéric Chopin.
Le samedi 23 mai 2026
de 16h00 à 18h45
gratuit sous condition Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T16:00:00+02:00_2026-05-23T18:45:00+02:00
Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-frederic-chopin-1620
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