Journée moules frites avec concert Le Rocher Branlant Largeasse

Informations pratiques

Largeasse

Journée moules frites avec concert

Le Rocher Branlant La Morelière Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Journée moules-frites avec le concert du groupe Voulez-vous , chanson française.

Repas sur réservation au 07.65.75.80.52. .

Le Rocher Branlant La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

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English : Journée moules frites avec concert

L’événement Journée moules frites avec concert Largeasse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais