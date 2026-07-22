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Journée moules frites avec concert Le Rocher Branlant Largeasse

dimanche 26 juillet 2026 · Le Rocher Branlant · Largeasse

Journée moules frites avec concert Le Rocher Branlant Largeasse

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Le Rocher Branlant
Adresse
La Morelière
Ville
79240 Largeasse
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Largeasse

Journée moules frites avec concert

Le Rocher Branlant La Morelière Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Journée moules-frites avec le concert du groupe Voulez-vous , chanson française.
Repas sur réservation au 07.65.75.80.52.   .

Le Rocher Branlant La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52  lhommedesbois79@gmail.com

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English : Journée moules frites avec concert

L’événement Journée moules frites avec concert Largeasse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais

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