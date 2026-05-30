Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme Centre Culturel Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme

Centre Culturel Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion de la Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), la Mission Locale du Charolais, à travers le service CLEFS71, en partenariat avec APOR Formation, vous invite à une matinée de sensibilisation ouverte à tous.

Cet événement a pour objectif de mieux comprendre l’illettrisme, de déconstruire les idées reçues et de faire connaître les solutions d’accompagnement existantes sur notre territoire.

Au programme une conférence-débat animée par Cyril George, chargé de mission régional à l’ANLCI, des ateliers et animations interactives autour de l’illettrisme, une découverte des métiers grâce à la réalité virtuelle, un simulateur de conduite, ainsi que des ateliers proposés par APOR autour de la sécurité routière, du FALC (Facile à lire et à comprendre) et de la cybersécurité.

Les participants pourront également découvrir les actions menées par la Mission Locale du Charolais, CLEFS71 et APOR en faveur de l’insertion, de la formation et de la lutte contre l’illettrisme.

La matinée se clôturera par un verre de l’amitié, propice aux échanges entre participants et partenaires. .

Centre Culturel Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 49 30 milocharolais@milobfc.fr

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English : Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme

L’événement Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-13 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I