Journée nationale de la laïcité conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Journée nationale de la laïcité conférence

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Conférence la laïcité principe de liberté par Christian Laurance, Président du Cercle Condorcet et Gérard palleaux, Président de la Fédération des Oeuvres Laïques.

Dans le cadre de l’université populaire.

Dans une société en mutation la laïcité se pose plus que jamais comme une loi fondamentale. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Journée nationale de la laïcité conférence

L’événement Journée nationale de la laïcité conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret