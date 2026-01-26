Journée Nationale de l’Architecture

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Nouveau rendez-vous en Val de Sully !

Une journée dédiée à l’architecture d’hier et d’aujourd’hui.

Au Belvédère =>

*10h30 à 13h Conférence La photographie, un outil du patrimoine par Thierry Cantalupo, photographe de l’inventaire général de la Région Centre-Val de Loire.

*10h à 12h30 et 14h à 17h30 Expositions permanente (centre d’interprétation) et temporaire Matières de patrimoine l’art de bâtir en région Centre du Moyen âge à nos jours (visible jusqu’au 15/11/2026) en accès libre.

A Sully Sur Loire =>

*14h30 Visite guidée de l’église Saint Germain.

*15h30 Promenade sur l’architecture des années 1900.

Retrouvez le détail de l’après-midi dans sur l’agenda ou dans le programme culturel du Val de Sully.

Organisé par le Belvédère en partenariat avec l’Office de Tourisme .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Nationale de l’Architecture Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par OT SULLY-SUR-LOIRE