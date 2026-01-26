Journée Nationale de l’Architecture

Place du Général De Gaulle Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Nouveau rendez-vous en Val de Sully !

Une journée dédiée à l’architecture d’hier et d’aujourd’hui.

A Sully Sur Loire =>

*14h30 Visite guidée de l’église Saint Germain pour les 20 ans de sa réhabilitation et transformation en espace culturel.

*15h30 Promenade urbaine sur l’architecture des années 1900. Épargnée par les bombardements, la rue Jules Ferry se distingue par les façades de ses maisons inspirées de l’architecture 1900 de Paris et de l’école de Nancy maisons à la normande, bow-windows anglais, marquises…

Au Belvédère =>

*10h à 12h30 et 14h à 17h30 Accès libre au Belvédère.

*10h30 à 13h Conférence.

Retrouvez le détail de l’après-midi dans sur l’agenda ou dans le programme culturel du Val de Sully.

Organisé par le Belvédère en partenariat avec l’Office de Tourisme .

Place du Général De Gaulle Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 belvedere@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Nationale de l’Architecture Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par OT SULLY-SUR-LOIRE