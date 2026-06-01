Saint-Gaudens

JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS

Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne vous donnent rendez-vous à l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers !

Tout au long de cette journée venez échanger avec les sapeurs-pompiers pour découvrir les missions, les coulisses de l’univers, et partager un moment convivial avec celles et ceux qui s’engagent chaque jour au service de la population.

Au programme initiation aux gestes qui sauvent, rencontre avec les équipes spécialisées, manœuvres, stand volontariat… .

Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Haute-Garonne?s firefighters invite you to join them on National Firefighters Day!

L’événement JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE