Journée nationale en hommage aux Harkis, Square des anciens combattants, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 25 septembre 2026 · Square des anciens combattants · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Journée nationale en hommage aux Harkis Vendredi 25 septembre, 18h00 Square des anciens combattants Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Harkis, la Ville de Villeneuve d’Ascq vous invite à participer à une cérémonie commémorative le vendredi 25 septembre 2026 à 18h.
Cette cérémonie se déroulera au square des Anciens Combattants de Flers-Breucq, à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue Babylone. Elle sera l’occasion de rendre hommage aux Harkis et de perpétuer le devoir de mémoire.
Programme :
- Lecture du message ministériel ;
- Prise de parole de M. Sylvain Estager, Maire de Villeneuve d’Ascq ;
- Dépôt de gerbes.
À l’issue de la cérémonie, les participants sont conviés à un moment de convivialité lors d’une réception organisée à la salle Dardenne.
Square des anciens combattants Flers-Breucq rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France
À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Harkis, la Ville de Villeneuve d’Ascq vous invite à participer à une cérémonie commémorative le vendredi 25 septembre 2026 à 18h.
Ville de Villeneuve d’Ascq
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