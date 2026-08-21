Journée nationale en hommage aux Harkis, Square des anciens combattants, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Journée nationale en hommage aux Harkis Vendredi 25 septembre, 18h00 Square des anciens combattants Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Harkis, la Ville de Villeneuve d’Ascq vous invite à participer à une cérémonie commémorative le vendredi 25 septembre 2026 à 18h.

Cette cérémonie se déroulera au square des Anciens Combattants de Flers-Breucq, à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue Babylone. Elle sera l’occasion de rendre hommage aux Harkis et de perpétuer le devoir de mémoire.

Programme :

Lecture du message ministériel ;

Prise de parole de M. Sylvain Estager, Maire de Villeneuve d’Ascq ;

Dépôt de gerbes.

À l’issue de la cérémonie, les participants sont conviés à un moment de convivialité lors d’une réception organisée à la salle Dardenne.

Square des anciens combattants Flers-Breucq rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France

À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Harkis, la Ville de Villeneuve d’Ascq vous invite à participer à une cérémonie commémorative le vendredi 25 septembre 2026 à 18h.

Ville de Villeneuve d’Ascq