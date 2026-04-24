Journée normande impressionniste à Vernon et sur l’eau Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Journée normande impressionniste à Vernon et sur l’eau

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:15:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Offrez-vous une parenthèse hors du temps au cœur de la Normandie impressionniste Spécial Monet 2026

Le dimanche 7 juin, laissez-vous guider à travers Vernon et ses paysages emblématiques lors d’une expérience mêlant culture, art et douceur de vivre.

Votre après-midi débute par une balade guidée dans les rues de Vernon. Au fil d’un parcours d’environ 2 km, revivez l’effervescence artistique qui a marqué la ville. Votre guide Rachel vous dévoile les lieux qui ont inspiré les plus grands peintres impressionnistes et retrace leurs passages, leurs histoires et leurs regards sur ces paysages lumineux à deux pas de Giverny.

L’expérience se poursuit au musée Blanche Hoschedé-Monet, où vous accédez aux salles impressionnistes, de Claude Monet à Pierre Bonnard en passant par les artistes de la colonie américaine. Une visite guidée pour mieux comprendre les œuvres, les techniques et l’héritage de ce courant artistique majeur.

Enfin, place à la détente avec une croisière commentée de 2 heures sur la Seine, en direction de La Roche-Guyon. Depuis le fleuve, admirez les panoramas qui ont tant inspiré les artistes falaises, villages de charme et reflets changeants de l’eau composent un spectacle vivant et apaisant.

Votre journée se terminera par un goûter normand à bord.

Cette expérience s’inscrit dans l’Année Monet 2026, qui célèbre le centenaire de la disparition du peintre Claude Monet, une occasion unique de (re)découvrir l’héritage impressionniste au cœur même des paysages qui l’ont vu naître.

Informations pratiques

Date dimanche 7 juin

Horaires de 13h30 à 18h30

Rdv au Musée Blanche Hoschedé-Monet, à 13h15

‍♂️ Parcours à pied environ 2 km

Tarif unique 39 €

Conseillé à partir de 10 ans

Réservation obligatoire

Prévoir une tenue adaptée à la saison et de bonnes chaussures

Croisière chaque passager majeur devra présenter une pièce d’identité en cours de validité. Pour des raisons de sécurité, les poussettes, fauteuils roulants et animaux ne sont pas autorisés à bord.

A noter cette animation a lieu le week-end de la Fête de Vernon, anticipez vos déplacements.

Réservez dès maintenant et laissez-vous porter par la magie impressionniste, entre histoire, émotions artistiques et paysages d’exception. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 31 39 information@tourisme.sna27.fr

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English : Journée normande impressionniste à Vernon et sur l’eau

L’événement Journée normande impressionniste à Vernon et sur l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération