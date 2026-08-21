Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206, Grasse (06), Grasse

Informations pratiques

Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206 Vendredi 11 septembre, 13h00 Grasse (06) Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00

Vous apprendrez à :

Cadrer votre projet et savoir par où commencer

Comprendre les démarches et la réglementation

Découvrir les aides, subventions et accompagnements disponibles

Gratuit, mais places limitées !

D’autres réunions à Nice tout au long de l’année.

Grasse (06) Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « installation@alpes-maritimes.chambagri.fr »}]

Étudiant, en reconversion, futur agriculteur ou simplement curieux, venez participer à une réunion d’information sur le parcours installation.

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