Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206, Grasse (06), Grasse
vendredi 11 septembre 2026 · Grasse (06) · Grasse
Informations pratiques
Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206 Vendredi 11 septembre, 13h00 Grasse (06) Alpes-Maritimes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00
Vous apprendrez à :
- Cadrer votre projet et savoir par où commencer
- Comprendre les démarches et la réglementation
- Découvrir les aides, subventions et accompagnements disponibles
Gratuit, mais places limitées !
D’autres réunions à Nice tout au long de l’année.
Grasse (06) Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « installation@alpes-maritimes.chambagri.fr »}]
Étudiant, en reconversion, futur agriculteur ou simplement curieux, venez participer à une réunion d’information sur le parcours installation.
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