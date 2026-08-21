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Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206, Grasse (06), Grasse

vendredi 11 septembre 2026 · Grasse (06) · Grasse

Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206, Grasse (06), Grasse

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Grasse (06)
Adresse
Grasse
Ville
Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre

Journée PAI à Grasse le 11 septembre 20206 Vendredi 11 septembre, 13h00 Grasse (06) Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T13:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:30:00+02:00

Vous apprendrez à :

  • Cadrer votre projet et savoir par où commencer
  • Comprendre les démarches et la réglementation
  • Découvrir les aides, subventions et accompagnements disponibles

Gratuit, mais places limitées !
D’autres réunions à Nice tout au long de l’année.

Grasse (06) Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « installation@alpes-maritimes.chambagri.fr »}]
Étudiant, en reconversion, futur agriculteur ou simplement curieux, venez participer à une réunion d’information sur le parcours installation.

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