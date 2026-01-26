Journée pastorale des Bergers Chemin De la Pinède Istres

Journée pastorale des Bergers

Dimanche 22 novembre 2026 de 9h30 à 18h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Une sortie en famille à ne pas manquer dans le cadre de la fête des Bergers et des Traditions. Toute la journée sur le domaine du Deven, profitez d’animations autour du pastoralisme et des traditions provençales.

Au programme de la journée animation folklorique, marché des producteurs & des artisans, promenade en calèche et promenade avec des ânes, baptême de poney, démonstration de fauconnerie, ferme pédagogique & Mini ferme, présentation de vieux tracteurs, jeux d’enfants et structures gonflables, travail du berger avec ses chiens, démonstration de cardage de laine… .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

A not-to-be-missed family outing as part of the Fête des Bergers et des Traditions. All day long on the Domaine du Deven, enjoy activities focusing on pastoralism and Provencal traditions.

