Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier
Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier samedi 13 juin 2026.
Pontarlier
Journée petite enfance et temps d’échanges
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Temps d’échanges en soirée le jeudi 11 juin pour les parents sur le théme être parent à l’ére du numérique 0/6ans avec le Dr Ducanda salle des capucins.
Journée à destination des familles le samedi 13 juin où divers ateliers sont proposés (0/10ans) éveil musical, peinture, contes à l’Espace Pourny.
Organisé par le Relais Petite Enfance, les structures d’accueil des jeunes enfants du CCAS de Pontarlier et différents partenaires du secteur. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49 relaispetiteenfance@villepontarlier.com
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English : Journée petite enfance et temps d’échanges
L’événement Journée petite enfance et temps d’échanges Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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