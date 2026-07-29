Journée Ping Alzheimer Centre sportif municipal Pontarlier
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif municipal · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Journée Ping Alzheimer
Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 15:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Organisé par le CA Pontarlier Tennis de Table
Présentation des activités Ping Santé avec un éducateur sportif spécialisé, en partenariat avec France Alzheimer. Nouveauté du CAP Tennis de Table pour la saison 2026-2027. .
Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 37 77 57 varoqueauxdavid3@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Ping Alzheimer
L’événement Journée Ping Alzheimer Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026
- Spectacle Art en Chapelles En cuisine Pontarlier 29 juillet 2026
- Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier 30 juillet 2026
- Braderie de la Médiathèque Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 1 août 2026
- Exposition photos de Véronique GROSJEAN-DELORME La Tisanerie Pontarlier 1 août 2026