Journée Ping Alzheimer Centre sportif municipal Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Journée Ping Alzheimer

Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 15:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Organisé par le CA Pontarlier Tennis de Table

Présentation des activités Ping Santé avec un éducateur sportif spécialisé, en partenariat avec France Alzheimer. Nouveauté du CAP Tennis de Table pour la saison 2026-2027. .

Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 37 77 57 varoqueauxdavid3@gmail.com

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English : Journée Ping Alzheimer

L’événement Journée Ping Alzheimer Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS