Journée porte ouverte – Môm’Nantes, Môm’Nantes, Nantes

Journée porte ouverte – Môm’Nantes Samedi 6 juin, 14h00 Môm’Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Quoi de mieux pour commencer l’été qu’un après-midi sous le soleil de Môm’Nantes ?

Au programme : de la musique, de la bonne humeur, un buffet gratuit, et surtout des ateliers artistiques !

Toute l’équipe de l’antenne se réunit pour vous accueillir ce jour.

Venez nombreux et nombreuses, c’est l’occasion de présenter Môm’Nantes à vos familles et vos amis !

Môm’Nantes 150 rue des Pavillons, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.69.67.57.56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.80.96.04.54 »}]

Quoi de mieux pour commencer l’été qu’un après-midi sous le soleil de Môm’Nantes ? journée porte ouverte association