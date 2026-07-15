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AGENDA · Pontarlier

Journée porte ouverte Tennis de table Centre sportif municipal Pontarlier

samedi 5 septembre 2026 · Centre sportif municipal · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre sportif municipal
Adresse
2 Rue La Fontaine
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Journée porte ouverte Tennis de table

Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Organisé par le CA Pontarlier Tennis de Table
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Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 63 83 54  bourgon.alexandre@gmail.com

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English : Journée porte ouverte Tennis de table

L’événement Journée porte ouverte Tennis de table Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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