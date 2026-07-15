Journée porte ouverte Tennis de table Centre sportif municipal Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Journée porte ouverte Tennis de table

Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par le CA Pontarlier Tennis de Table

Venez découvrir le club de tennis de table de Pontarlier loisir, compétition, Ping Santé, Baby Ping… Mini tables, robot, parcours ludique, accueil convivial garanti ! .

Centre sportif municipal 2 Rue La Fontaine Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 63 83 54 bourgon.alexandre@gmail.com

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English : Journée porte ouverte Tennis de table

L’événement Journée porte ouverte Tennis de table Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS