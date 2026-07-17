Journée portes ouvertes à l’Opéra, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Journée portes ouvertes à l’Opéra Samedi 19 septembre, 10h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Opéra national du Rhin vous ouvre grand ses portes pour une journée de découverte festive. Déambulez dans l’Opéra et explorez ses coulisses : les divers métiers de la maison seront mis à l’honneur pour vous dévoiler leurs secrets. La journée sera rythmée par la présentation de la saison 2026/27, en compagnie de Chrysoline Dupont et Bruno Bouché, un concert de l’Opéra Studio, des ateliers et des animations pour petits et grands. Ne manquez pas en fin de journée la projection de Phantom of the Paradise de Brian de Palma en partenariat avec le Festival européen du film fantastique de Strasbourg (FEFFS), ainsi que d’autres surprises.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

L’Opéra national du Rhin vous ouvre grand ses portes pour une journée de découverte festive. Déambulez dans l’Opéra et explorez ses coulisses : les divers métiers de la maison seront mis à l’honneur…

©Klara Beck