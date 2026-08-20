Journée Portes Ouvertes Ateliers annuels, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Journée Portes Ouvertes Ateliers annuels Dimanche 13 septembre, 11h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Le Nautilus lance sa nouvelle saison d’ateliers à Perpignan

À la rentrée, Le Nautilus élargit son projet et ouvre une nouvelle saison d’ateliers réguliers, avec près de 50 propositions tout au long de l’année pour apprendre, créer, bouger, jouer, expérimenter et surtout partager.

Arts plastiques, théâtre, improvisation, stand-up, cirque, manga, écriture, modelage, peinture, chant, guitare jazz manouche, MAO, langues, calligraphie, codage informatique, cuisine asiatique, yoga, Pilates, danse, kung-fu… La programmation a été pensée volontairement large et accessible, pour permettre à chacun de découvrir une pratique ou de la développer dans un cadre convivial.

Le Nautilus souhaite ainsi faire se rencontrer des univers qui restent souvent séparés et accueillir aussi bien les enfants que les adolescents, les adultes, les parents et les familles. Certains ateliers sont notamment proposés en « parent-enfant », pendant la « pause déjeuner, « après les cours », en « after-work » ou en journée.

Cette nouvelle programmation s’inscrit dans la vocation du Nautilus : faire vivre à Perpignan un lieu culturel ouvert, où l’on peut aussi bien assister à un concert que venir apprendre, pratiquer, rencontrer un intervenant ou découvrir une nouvelle discipline.

Les ateliers seront animés par des artistes, enseignants, artisans, professionnels et passionnés du territoire. Plusieurs formules permettront de participer : à l’année pour développer une véritable pratique régulière, mais également ponctuellement lorsque des places restent disponibles.

« Une journée portes ouvertes pour découvrir les ateliers

Le public pourra rencontrer les intervenants, découvrir les différentes disciplines et visiter les espaces du Nautilus lors d’une journée portes ouvertes le dimanche 13 septembre, de 11h à 17h.

Le lancement des ateliers débutera ensuite à partir de la semaine du 14 septembre 2026.

Le Nautilus – 20 rue Jules Verne, Perpignan

Programme : https://le-nautilus.org/ateliers/

Pré-inscription : https://forms.gle/e68LSmUGo1EQproe6

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/e68LSmUGo1EQproe6 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-nautilus.org/ateliers/ »}] [{« link »: « https://le-nautilus.org/ateliers/ »}, {« link »: « https://forms.gle/e68LSmUGo1EQproe6 »}]

Venez rencontrer nos intervenants et découvrir le lieu