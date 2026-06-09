Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains
Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains mardi 9 juin 2026.
Salins-les-Bains
Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets
2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-09 11:30:00
Date(s) :
2026-06-09
L’ESAT/Domaine du Bief des Roussets vous accueille pour ses portes ouvertes !
Au programme
– Visite de l’établissement
– Ateliers de prestations industrielles
– Découverte de notre cave
– Nettoyage de véhicules
– Découverte de la boutique .
2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 77 40
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English : Domaine du Bief des Roussets
L’événement Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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