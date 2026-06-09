Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains mardi 9 juin 2026.

Salins-les-Bains

Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets

2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 08:30:00

fin : 2026-06-09 11:30:00

Date(s) :

2026-06-09

L’ESAT/Domaine du Bief des Roussets vous accueille pour ses portes ouvertes !

Au programme

– Visite de l’établissement

– Ateliers de prestations industrielles

– Découverte de notre cave

– Nettoyage de véhicules

– Découverte de la boutique .

2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 77 40

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English : Domaine du Bief des Roussets

L’événement Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)