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Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains

Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains mardi 9 juin 2026.

Adresse : 2 Chemin des Roussets d'Arelle

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Salins-les-Bains

Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets

2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-09 11:30:00

Date(s) :
2026-06-09

L’ESAT/Domaine du Bief des Roussets vous accueille pour ses portes ouvertes !
Au programme
– Visite de l’établissement
– Ateliers de prestations industrielles
– Découverte de notre cave
– Nettoyage de véhicules
– Découverte de la boutique   .

2 Chemin des Roussets d’Arelle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 77 40 

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English : Domaine du Bief des Roussets

L’événement Journée portes ouvertes au Domaine du Bief des Roussets Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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