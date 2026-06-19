Journée Portes Ouvertes Caserne des Pompiers de Serre Chevalier Les Guibertes Le Monêtier-les-Bains samedi 11 juillet 2026.

Le Monêtier-les-Bains

Journée Portes Ouvertes Caserne des Pompiers de Serre Chevalier

Les Guibertes Caserne des Pompiers de Serre Chevalier Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Sapeurs-Pompiers de Serre Chevalier vous font découvrir leur caserne toute la journée.

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Les Guibertes Caserne des Pompiers de Serre Chevalier Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 65 04 17 painswann@gmail.com

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English : Open House at the Serre Chevalier Fire Station

The Serre Chevalier fire brigade will be on hand all day to show you around their fire station.

L’événement Journée Portes Ouvertes Caserne des Pompiers de Serre Chevalier Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon