Journée Portes Ouvertes de la Damassine La damassine Vandoncourt
Journée Portes Ouvertes de la Damassine La damassine Vandoncourt dimanche 18 octobre 2026.
Vandoncourt
Journée Portes Ouvertes de la Damassine
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Portes ouvertes de la Damassine à Vandoncourt !
Venez participer à un après-midi convivial et ludique à l’occasion des Portes ouvertes de la Damassine. Au programme un rallye éco-citoyen et de nombreuses animations pour petits et grands, à partager en famille.
Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération. Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous de 14 h à 18 h à la Damassine, à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Journée Portes Ouvertes de la Damassine
L’événement Journée Portes Ouvertes de la Damassine Vandoncourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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