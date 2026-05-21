Journée Portes Ouvertes de la Damassine La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Journée Portes Ouvertes de la Damassine

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Portes ouvertes de la Damassine à Vandoncourt !

Venez participer à un après-midi convivial et ludique à l’occasion des Portes ouvertes de la Damassine. Au programme un rallye éco-citoyen et de nombreuses animations pour petits et grands, à partager en famille.

Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération. Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous de 14 h à 18 h à la Damassine, à Vandoncourt. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Journée Portes Ouvertes de la Damassine

L’événement Journée Portes Ouvertes de la Damassine Vandoncourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD