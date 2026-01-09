Journée Portes Ouvertes de la MFR Château Jolibert Bourgougnague

Journée Portes Ouvertes de la MFR

Château Jolibert 600 route d’Eymet Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez découvrir la 1ère Maison Familiale d’Europe lors de la journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter le château Jolibert, ses intérieurs et ses aménagements extérieurs. Toute l’équipe éducative vous informera sur les filières de la scolarité en alternance. Pensez à prendre rendez-vous !

Venez découvrir la 1ère Maison Familiale d’Europe lors de la journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter le château Jolibert, ses intérieurs et ses aménagements extérieurs. Toute l’équipe éducative vous accueille et vous informera sur les filières de la scolarité en alternance à partir des classes de 4ème et 3ème jusqu’au bac. Mais aussi Bac Pro Agroéquipement avec une seconde Production végétale, CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités en apprentissage, CAP Maçon et CQP Conducteurs d’Engins Agricoles. Pensez à prendre rendez-vous ! .

Château Jolibert 600 route d’Eymet Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 12 07 mfr.bourgougnague@mfr.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the 1st Family House of Europe during the Open House. An opportunity to visit the Château Jolibert, its interiors and its outdoor facilities. The entire educational team will inform you about the different types of work-study programs. Don’t forget to make an appointment!

L’événement Journée Portes Ouvertes de la MFR Bourgougnague a été mis à jour le 2026-01-07 par OT du Pays de Lauzun