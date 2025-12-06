Châteauroux

Journée portes ouvertes de la Protection Civile de l’Indre

14 Rue Bergson Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer aux portes ouvertes de la protection civile de l’Indre le samedi 6 juin !

Cette journée est l’occasion idéale de venir à la rencontre ds bénévoles et de découvrir les nombreuses missions menées au quotidien au service de la population secours à personnes, dispositifs prévisionnels de secours, formations, soutien aux populations sinistrées, et bien plus encore…

Que vous soyez simplement curieux, intéressé par le bénévolat, étudiant, partenaire ou citoyen engagé, venez échanger et venez découvrir les coulisses de l’engagement. .

14 Rue Bergson Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 9 72 57 88 16 communication@indre.protection-civile.org

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English :

Come and take part in the Indre civil protection open house on Saturday June 6!

L’événement Journée portes ouvertes de la Protection Civile de l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme