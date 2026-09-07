Journée Portes Ouvertes de l’habitat participatif, Anagram, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Journée Portes Ouvertes de l’habitat participatif Samedi 19 septembre, 14h00 Anagram Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les habitats participatifs de la Cousinerie à Villeneuve d’Ascq (Anagram, Hagrobi et ToitMoiNous) vous donnent rendez-vous samedi 19 septembre !

Le programme :

14h00 : ouverture de la bourse aux projets de la région Hauts de France (au 70 rue Carpeaux, 59650 Villeneuve d’Ascq) – accessible jusqu’à 18h

15h30 : démarrage de la déambulation aux ToitMoiNous (au 9 allée de la Courtoisie, (59650 Villeneuve d’Ascq)

16h00 : visite d’Hagrobi (au 119 rue Carpeaux, 59650 Villeneuve d’Ascq)

16h30 : visite d’Anagram (au 70 rue Carpeaux, 59650 Villeneuve d’Ascq)

18h00 : fin de la journée

Inscription conseillée ici :

https://www.helloasso.com/associations/habitat-participatif-en-nord/evenements/bourse-au-projets-et-portes-ouvertes-habitats-participatifs-a-villeneuve-d-ascq

Anagram 70 rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/habitat-participatif-en-nord/evenements/bourse-au-projets-et-portes-ouvertes-habitats-participatifs-a-villeneuve-d-ascq »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/habitat-participatif-en-nord/evenements/bourse-au-projets-et-portes-ouvertes-habitats-participatifs-a-villeneuve-d-ascq »}]

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