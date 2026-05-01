Journée portes ouvertes découvrez la Ferme Parenthèse Graine de Cocagne Fête de la nature Parenthèse Graine de Cocagne Saint-Marcel-lès-Valence
Journée portes ouvertes découvrez la Ferme Parenthèse Graine de Cocagne Fête de la nature Parenthèse Graine de Cocagne Saint-Marcel-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Journée portes ouvertes découvrez la Ferme Parenthèse Graine de Cocagne Fête de la nature
Parenthèse Graine de Cocagne 820, chemin de Marquet Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez en famille l’univers de l’agroécologie visite de la ferme, observation des nichoirs, des haies et mares, et activités ludiques pour petits et grands.
Une journée pour côtoyer le monde sauvage agricole !
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Parenthèse Graine de Cocagne 820, chemin de Marquet Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes animation@parenthese.org
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English :
Discover the world of agro-ecology with the whole family: visit the farm, observe the nesting boxes, hedges and ponds, and enjoy fun activities for young and old.
A day to get up close and personal with the wild world of agriculture!
L’événement Journée portes ouvertes découvrez la Ferme Parenthèse Graine de Cocagne Fête de la nature Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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