Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide CK Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans
Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide CK Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans dimanche 5 juillet 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide
CK Pont-de-Roide Vermondans 14 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Canoë Kayak Club de Pont-de-Roide Vermondans organise sa journée portes ouvertes le dimanche 5 juillet 2026 sur le plan d’eau du club, à proximité du pont.
L’événement se tiendra au 14 bis rue du Général Herr, 25150 Pont-de-Roide Vermondans, de 10h00 à 18h00.
Cette journée est l’occasion de découvrir les activités du club à travers différentes initiations au canoë-kayak, accessibles à tous. Des démonstrations seront également proposées tout au long de la journée par les membres du club.
Un espace de restauration avec buffet et buvette sera disponible sur place afin de profiter pleinement de l’événement dans un cadre convivial. .
CK Pont-de-Roide Vermondans 14 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 04 53 ckpontderoide@orange.fr
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English : Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide
L’événement Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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