Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

En partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, la Maison Pour Tous vous invite à explorer la richesse naturelle du site des Roches.

Au fil de la découverte, partez à la rencontre des espèces végétales qui composent ce lieu et apprenez-en davantage sur la biodiversité locale, accompagné par des passionnés de nature.

Une sortie pour observer, comprendre et préserver le patrimoine naturel du territoire.

Renseignements et inscriptions auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .

Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

L’événement Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD