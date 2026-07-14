Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours Centre de secours d’Arles Arles
samedi 19 septembre 2026 · Centre de secours d'Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Centre de secours d’Arles 1289 Chemin de Fourchon Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journée portes ouvertes des pompiers d’Arles et journée européenne du patrimoine.
À l’occasion des 10 ans de la nouvelle caserne, les sapeurs-pompiers d’Arles ont le plaisir de vous ouvrir leurs portes le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 18h.
Tout au long de la journée, venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers à travers différentes animations accessibles à tous !
Au programme
– démonstrations de secours et d’interventions
– présentation des véhicules et du matériel
– stands et expositions
– activités et moments d’échange pour petits et grands
-une buvette sera également disponible sur place
C’est une belle occasion de partager un moment convivial, de mieux comprendre nos missions et de célébrer ensemble cette étape importante de la vie de la caserne.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée exceptionnelle ! .
Centre de secours d’Arles 1289 Chemin de Fourchon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 15 50 amicalecsparles@gmail.com
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English :
Arles Fire Department Open House and European Heritage Day.
L’événement Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles
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