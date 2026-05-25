Journée portes ouvertes du Centre Sivananda Centre Paris Sivananda Paris

Une fois par mois, une après-midi complète de découverte du yoga. Venez nous rejoindre à partir de 14h pour participer au programme suivant :

14h : cours d’essai pour débutants avec introduction au Yoga et démonstration de postures

16h15 : atelier « Pourquoi méditer »

17h15 : découvrir l’Ashram Sivananda, devenir professeur de yoga

18h : méditation, chants de mantras et conférence

Profitez de 10% de réduction sur les cours et les stages achetés ce jour-là !

Venez découvrir le yoga au centre Sivananda pour cette journée spéciale où toutes les activités sont gratuites !

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 140 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Centre Paris Sivananda 140 rue du faubourg saint-martin 75010 Paris

https://sivanandaparis.org/calendrier-des-evenements/ +33140267749 paris@sivananda.net



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