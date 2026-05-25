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Journée portes ouvertes du Centre Sivananda Centre Paris Sivananda Paris

Journée portes ouvertes du Centre Sivananda Centre Paris Sivananda Paris

Journée portes ouvertes du Centre Sivananda Centre Paris Sivananda Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Sivananda

Adresse : 140 rue du faubourg saint-martin

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>https://sivanandaparis.org/calendrier-des-evenements/</p>

Une fois par mois, une après-midi complète de découverte du yoga. Venez nous rejoindre à partir de 14h pour participer au programme suivant :

14h : cours d’essai pour débutants avec introduction au Yoga et démonstration de postures

16h15 : atelier « Pourquoi méditer »

17h15 : découvrir l’Ashram Sivananda, devenir professeur de yoga

18h : méditation, chants de mantras et conférence

Profitez de 10% de réduction sur les cours et les stages achetés ce jour-là !

Venez découvrir le yoga au centre Sivananda pour cette journée spéciale où toutes les activités sont gratuites !
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit

Tous les évènements

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 140 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Centre Paris Sivananda 140 rue du faubourg saint-martin  75010 Paris
https://sivanandaparis.org/calendrier-des-evenements/ +33140267749 paris@sivananda.net


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