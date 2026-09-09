Journée Portes ouvertes – Les Marins de la Lune – 19 septembre 2026, Les Marins de la Lune, Bordeaux

Informations pratiques

Journée Portes ouvertes – Les Marins de la Lune – 19 septembre 2026 Samedi 19 septembre, 11h00 Les Marins de la Lune Gironde

initiations gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la rentrée, les Marins de la Lune vous invitent à venir partager une journée agréable au club, grâce à de nombreuses initiations gratuites.

Cela se passe toute la journée du 19 septembre, de 11h à 17h, au club des Marins de la Lune, quai des Queyries.

Venez nombreux partager un bon moment et pratiquer avec les adhérents la pirogue hawaïenne, le canoë-kayak, le Stand Up Paddle, ou simplement profiter d’un moment de convivialité au Club House des Marins de la Lune.

Les Marins de la Lune 21 Parc d’Activités des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesmarinsdelalune.fr/journee-portes-ouvertes-2026/ »}]

À la rentrée, les Marins de la Lune vous invitent à venir partager une journée agréable au club, initiations gratuites la journée du 19 septembre, de 11h à 17h, au club des Marins de la Lune. kayak initiation

les Marins de La Lune