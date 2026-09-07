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AGENDA · Saint-Étienne

Journée portes ouvertes, Médiathèque La Cotonne, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque La Cotonne · Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque La Cotonne
Adresse
26 rue raoul follereau 42100 saint etienne
Ville
42100 Saint-Étienne
Département
Loire

Journée portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h15 Médiathèque La Cotonne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Faites découvrir la médiathèque à vos proches !
Au programme :
* 10h15 : heure du conte en famille avec Anne Dupoizat
* 11h30 : chasse au trésor
* 14h30 : ateliers pour découvrir les coulisses de la médiathèque
* 16h30 : lectures suprises

Médiathèque La Cotonne 26 rue raoul follereau 42100 saint etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Faites découvrir la médiathèque à vos proches !

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