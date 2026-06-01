Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise, Maia et Charente, La Couronne

Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise, Maia et Charente, La Couronne

Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise, Maia et Charente, La Couronne vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Maia et Charente

Adresse : 16400 La couronne 7 lieu dit moulin de l'escalier

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Journée Portes Ouvertes Plateforme alimentaire bio et charentaise Vendredi 5 juin, 10h00 Maia et Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Programme :
10h : Visite guidée des Jardins de Maia (merci de prévenir si vous êtes intéressés)
11h : Visite guidée de la plateforme logistique alimentaire / Tour des actualités et chiffres clés sur la plateforme
12h-15h : Apéro dégustation des produits de nos producteurs
Rencontres et échanges autour du développement de l’alimentation bio et locale en Charente.

Maia et Charente 16400 La couronne 7 lieu dit moulin de l’escalier La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0631555600 »}]
Visite guidée + dégustation

DR

À voir aussi à La Couronne (Charente)