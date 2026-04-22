Saint-Gaudens

JOURNÉE PORTES OUVERTES

SYSTOM DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Le Systom des Pyrénées vous invite à découvrir les coulisses de son centre de tri et de son installation de stockage des déchets non dangereux, Ne manquez pas cette occasion de participer à un événement éducatif et engageant !

Au programme de cette journée, vous pourrez observer de près les processus qui permettent de trier et de valoriser nos déchets, afin de mieux comprendre l’importance de trier correctement ses déchets, contribuant ainsi à un environnement plus propre et durable.

Vous pourrez aussi, explorer les infrastructures de stockage des déchets non dangereux, la plateforme de compostage, ainsi que la station de traitement des lixiviats (eaux pluviales souillées par les déchets enfouis.)

Chaque geste compte dans la gestion des déchets et la protection de notre environnement.

Vous pouvez venir visiter indépendamment le centre de tri ou l’installation de stockage des déchets non dangereux. .

SYSTOM DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 51 90 communication@systompyrenees.org

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English :

Systom des Pyrénées invites you to go behind the scenes of its sorting center and non-hazardous waste storage facility. Don’t miss this opportunity to take part in an educational and engaging event!

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE