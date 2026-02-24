JOURNÉE QI GONG

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Journée

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Journée Qi Gong

Qi gong de la marche marche rythmée sur la respiration et travail sur les méridiens

Qi gong du bâton

Travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale, pratique d’auto massage.

Ce qi gong convient parfaitement à celles et ceux qui veulent entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie.

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 08 15 56 93

English :

Qi Gong Day

Walking Qi gong: rhythmic breathing and meridian work

Stick Qi Gong

Works on spinal flexibility and self-massage.

Perfect for those who want to maintain their body, their health and their energy.

