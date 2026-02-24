JOURNÉE QI GONG Bourgs sur Colagne
JOURNÉE QI GONG Bourgs sur Colagne samedi 14 mars 2026.
JOURNÉE QI GONG
Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Journée Qi Gong
Qi gong de la marche marche rythmée sur la respiration et travail sur les méridiens
Qi gong du bâton
Travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale, pratique d’auto massage.
Ce qi gong convient parfaitement à celles et ceux qui veulent entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie.
Journée Qi Gong
Qi gong de la marche marche rythmée sur la respiration et travail sur les méridiens
Qi gong du bâton
Travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale, pratique d’auto massage.
Ce qi gong convient parfaitement à celles et ceux qui veulent entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie. .
Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 08 15 56 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Qi Gong Day
Walking Qi gong: rhythmic breathing and meridian work
Stick Qi Gong
Works on spinal flexibility and self-massage.
Perfect for those who want to maintain their body, their health and their energy.
L’événement JOURNÉE QI GONG Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-02-24 par 48-OT Gévaudan Destination