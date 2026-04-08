Frasne

Journée rencontr’ados

Frasne Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Découverte d’activités inédites à destination des 12-17 ans à la Saline Royale à Arc-et-Senans. Prévoir le pique-nique. Transport en bus au départ de Frasne. .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Journée rencontr’ados

L’événement Journée rencontr’ados Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS