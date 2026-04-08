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Journée rencontr’ados Frasne

Journée rencontr’ados Frasne mardi 7 juillet 2026.

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frasne

Journée rencontr’ados

Frasne Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:30:00
fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Découverte d’activités inédites à destination des 12-17 ans à la Saline Royale à Arc-et-Senans. Prévoir le pique-nique. Transport en bus au départ de Frasne.   .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Journée rencontr’ados

L’événement Journée rencontr’ados Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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