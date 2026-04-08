Journée rencontr’ados Frasne
Journée rencontr’ados Frasne mardi 7 juillet 2026.
Frasne
Journée rencontr’ados
Frasne Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:30:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Découverte d’activités inédites à destination des 12-17 ans à la Saline Royale à Arc-et-Senans. Prévoir le pique-nique. Transport en bus au départ de Frasne. .
Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Journée rencontr’ados
L’événement Journée rencontr’ados Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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