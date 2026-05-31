Journée Scientifique du Pays Val d’Adour • 3ème édition, Ecocentre Pierre & Terre, Riscle

Informations pratiques

Journée Scientifique du Pays Val d’Adour • 3ème édition Jeudi 15 octobre, 09h45 Ecocentre Pierre & Terre Gers

Entrée libre. Inscription appréciée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:45:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:45:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Une journée avec Marie-Monique ROBIN

—————————

Journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine française de renommée internationale, Marie-Monique Robin est notamment la réalisatrice et l’autrice de « Le Monde selon Monsanto » et de « Notre poison quotidien » . La plupart de ses documentaires sont associés à un livre, dont certains ont été traduits en 32 langues.

—————————

9h45 : Mots d’ouverture de Jean-Louis Guilhaumon, Président du Pays du Val d’Adour et les présidents des Communautés de Communes du PVA : Frédéric Ré (CCAM) et Stéphane Persoons (CCAA).

Mots d’ouverture de Jean-Louis Guilhaumon, Président du Pays du Val d’Adour et les présidents des Communautés de Communes du PVA : Frédéric Ré (CCAM) et Stéphane Persoons (CCAA). 10h30 : Ciné-débat avec le Film “De la Résistance à la Résilience” : S’appuyant sur les enquêtes qu’elle a menées sur toute la planète, Marie-Monique présente des exemples concrets de transition écocitoyenne. [Voir le teaser du film]

Ciné-débat avec le Film “De la Résistance à la Résilience” : S’appuyant sur les enquêtes qu’elle a menées sur toute la planète, Marie-Monique présente des exemples concrets de transition écocitoyenne. [Voir le teaser du film] 12h30 : Buffet

Buffet 14h : Table ronde : Améliorer la Qualité de l’Air Intérieur, pour la santé des habitants ; Quelles actions en habitat inclusif, en collectivités (hôpitaux, crèches, écoles, etc.), à domicile ? Venez participer en apportant vos témoignages, attentes, projets… Témoignages de projets exemplaires

—————————

16h : Autour de l’écocentre :

Séance dédicace des ouvrages de Marie-Monique Robin avec la Librairie « La Chouette Qui Lit » de Marciac

Escape Game avec les Médiathèques de Riscle et du Houga autour du livre « Ces animaux qui nous protègent » (de Marie-Monique Robin et Valentine Plessi)

⬇️ Voir la présentation du livre par Marie-Monique ROBIN ⬇️

[Voir la présentation du livre par Marie-Monique ROBIN]

Jeu “Science Digestos » par Les Petits débrouillards 65 et leur camion-laboratoire “c’est pas sorcier”

Animation « Qualité de l’air intérieur » par Fanny Desbles

Ateliers Nesting, avec Ophélie Perreur et Émeline GalyDesnoyers

Visite guidée, déambulation pédagogique, espace-détente d’échange…

18h : Projection du Film “Vive les Microbes !” [Voir le teaser du film]

19h45 : Ciné-débat : Conférence participative avec Claudine Froidefond, Dr allergologue, et Juliette Vion-Connefroy, diététicienne et ingénieure en environnement ; co-animée par les professionnels de santé du territoire.

21h : Buffet

—————————

La production des films « La Fabrique des Pandémies » et « Vive les Microbes ! » s’accompagne de la réalisation d’un site pédagogique [lafabriquedespandemies.com] donnant libre accès à 37 vidéos courtes, avec les participations notables de l’Éducation Nationale et de l’OFB.

Ecocentre Pierre & Terre Riscle Pierre & Terre Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}] [{« data »: {« author »: « Marie-Monique Robin », « cache_age »: 86400, « description »: « Dix ans apru00e8s le tournage de Quu2019est-ce quu2019on attend ?, qui a u00e9tu00e9 projetu00e9 dans plus de 1000 cinu00e9mas, nous sommes retournu00e9s u00e0 Ungersheim. Championne internationale des villes en transition, la petite commune alsacienne a ru00e9ussi son pari : atteindre lu2019autonomie u00e9nergu00e9tique (u00e9lectricitu00e9, chauffage), tout en renforu00e7ant son autonomie alimentaire, u00e0 lu2019aide du2019une ru00e9gie agricole qui emploie aujourdu2019hui quatre marau00eechers municipaux, et du2019une u00e9picerie solidaire installu00e9e dans un bu00e2timent u00e0 u00e9nergie positive. Gru00e2ce u00e0 son programme de plantation du2019arbres et de haies, son territoire est aussi devenu un hotspot de la biodiversitu00e9 en Alsace.nn Intitulu00e9 u00ab De la ru00e9sistance u00e0 la ru00e9silience u00bb, le film raconte lu2019incroyable chemin parcouru depuis le rejet par la municipalitu00e9 du2019un projet du2019installation du2019un centre u00ab Pierre et Vacances u00bb alors soutenu par tous les u00e9lus de la ru00e9gion, jusqu u2018u00e0 la reconnaissance officielle de lu2019exemplaritu00e9 de Ungersheim, qui inspire du00e9sormais la politique de lu2019agglomu00e9ration de Mulhouse, et bien au-delu00e0. Avec un argument de poids : la commune nu2019a pas augmentu00e9 ses impu00f4ts depuis… 2003 ! », « type »: « video », « title »: « De la ru00e9sistance u00e0 la ru00e9silience (BA) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Iwxxxh3wwo8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Iwxxxh3wwo8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn_peCg0CaikJ1dpCXUQ96Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Iwxxxh3wwo8?si=beaPEsQykeEHQxkr »}, {« data »: {« author »: « Musu00e9e de sciences biologiques Docteur Mu00e9rieux », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le teaser de notre confu00e9rence du00e9dicace du 5 juin : Ces animaux qui nous protu00e8gent !u2800nu2800nDans ce livre magnifiquement illustru00e9 par Valentine Plessy, Marie-Monique Robin du00e9voile la diversitu00e9 et la beautu00e9 des animaux qui, au fil de lu2019u00e9volution, ont su su2019adapter u00e0 leurs environnements, en du00e9veloppant une extraordinaire inventivitu00e9.u2800nu2800 », « type »: « video », « title »: « Teaser confu00e9rence : Ces animaux qui nous protu00e8gent avec Marie-Monique Robin. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SUSuwD29Rao/hq2.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SUSuwD29Rao », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFr44M64BqTbWg2-Sj5KRlg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/shorts/SUSuwD29Rao?si=hnYQTFGknHgT9d3%5C »}, {« data »: {« author »: « LA FABRIQUE DES PANDu00c9MIES « , « cache_age »: 86400, « description »: « Lancement de l’appel u00e0 souscription pour « Vive les microbes! »nToutes les infos sur le site de M2R Films : https://m2rfilms.com/ nInstagram :https://www.instagram.com/ nFacebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092662080296 », « type »: « video », « title »: « Vidu00e9o de lancement « Vive les microbes! » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5_xPNazXOYI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5_xPNazXOYI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuOYJL44qTn9oMQ3HfO1H8w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/5_xPNazXOYI?si=j6fetyYI0ToCMijb »}]

Pierre & Terre a le plaisir d’accueillir la troisième édition de la Journée Scientifique du Pays du Val d’Adour.

Image : Pierre & Terre