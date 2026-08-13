Journée spéciale femmes du château et sorcières de Prény Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Journée spéciale femmes du château et sorcières de Prény

Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Journée spéciale Femmes du château et sorcières de Prény

Le Château de Jaulny vous invite à une journée spéciale de 15h à 19h30 consacrée aux femmes dans l’histoire, entre mémoire du château, récits oubliés et pages les plus sombres de notre patrimoine local.

À travers des visites thématiques, un spectacle de théâtre et une apéro-causerie, cette après-midi vous fera découvrir des destins féminins, des récits de pouvoir, d’accusation et de transmission… jusqu’à l’histoire troublante de Jeanne Colas, dite la “sorcière de Prény”.

Au programme

– 15h00-16h30 / 15h30-17h Visites spéciales thématiques “Les femmes du Château”, visite-conférence autour des figures féminines liées à l’histoire du château.

– 17h-18h Théâtre “Sorcière de Prény l’histoire de Jeanne Colas” par la Compagnie du Chat Huant, une évocation théâtrale sensible et vivante d’un destin marqué par les peurs, les croyances et les accusations de son temps.

– 18h-19h30 Apéro-causerie “La chasse aux sorcières à Prény” animée par Manuel Bazaille, un moment d’échange convivial pour prolonger la réflexion autour de cette histoire locale et du contexte des chasses aux sorcières.Tout public

15 .

Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Special Event: Women of the Castle and Witches of Prény

Jaulny Castle invites you to a special day from 3:00 p.m. to 7:30 p.m. dedicated to women in history, exploring the castle’s legacy, forgotten stories, and the darkest chapters of our local heritage.

Through themed tours, a theatrical performance, and a cocktail reception with a talk, this afternoon will introduce you to women’s life stories, tales of power, accusation, and legacy— all the way to the disturbing story of Jeanne Colas, known as the “witch of Prény.”

On the program:

%A0 %A0 %A0- 3:00–4:30 p.m. / 3:30–5:00 p.m.: Special themed tours— The Women of the Castle, a guided tour and lecture focusing on the female figures linked to the castle’s history.

%A0 %A0 %A0- 5:00–6:00 p.m.: Theater ?The Witch of Prény: The Story of Jeanne Colas? by the Compagnie du Chat Huant, a sensitive and lively theatrical portrayal of a life marked by the fears, beliefs, and accusations of her time.

%A0 %A0 %A0- 6:00–7:30 p.m.: Cocktail reception and discussion? The Witch Hunt in Prény, hosted by Manuel Bazaille—a friendly opportunity for discussion to further explore this local history and the context of witch hunts.

L’événement Journée spéciale femmes du château et sorcières de Prény Jaulny a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON