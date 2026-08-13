Nuits des châteaux au Château de Jaulny Spectacle Nocturne et repas Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Nuits des châteaux au Château de Jaulny Spectacle Nocturne et repas

Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-18 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Vendredi 17 octobre au soir, le samedi 18 ou encore le dimanche 19 octobre, nous vous invitons à suivre le chemin lumineux qui vous guidera depuis le parking du parc du Château jusqu’au donjon en passant par le parc et ses remparts imposants.

À la lueur des bougies vivez une visite inédite d’1h du Château, avec artistes et chanteurs costumés qui vous guideront pour un concert qui traverse les époques, tandis que d’autres vous donneront à découvrir quelques personnages féminins du château par quelques saynètes originales.

Il vous faudra ensuite moult hypocras, pâté médiéval et soupes maison de bon aloi à déguster à la Taverne de l’Armoise pour conclure ce cheminement insolite et exaltant.

Le billet comprend

La visite spectacle du château sera d’abord servie par un trio de musiciens en costumes, qui vous régaleront d’airs sérieux et à boire de compositeurs Lorrains, puis vous rencontrerez des personnages qui ont fait l’histoire de la région et du château en participant à leurs procès… burlesques ! [Ensemble baroque Amici Miei & la Cie du Chat Huant]

Un verre de doux breuvage vous sera offert dans le château à la fin de la déambulation

Enfin un repas (pris avant ou après la visite spectacle) vous sera servi composé d’un pâté médiéval, de sa salade et d’un potage à déguster dans la Taverne (agapes supplémentaires possibles à la taverne)Tout public

30 .

Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

On the evening of Friday, October 17, on Saturday, October 18, or on Sunday, October 19, we invite you to follow the illuminated path that will lead you from the Château park’s parking lot to the keep, passing through the park and its imposing ramparts.

%C0 By candlelight, enjoy a unique one-hour tour of the castle, featuring costumed artists and singerswho will lead you through a concert spanning the ages, while others will introduce you to some of the castle’s female figures through original skits.

You’ll then have plenty of hypocras, medieval wine, and hearty homemade soups to savor at the Taverne de l’Armoise to round out this unusual and exhilarating journey.

The ticket includes:

The theatrical tour of the castle: you’ll first be entertained by a trio of musicians in period costumes, who will treat you to serious and drinking tunes by Lorraine composers, then you’ll meet historical figures who shaped the region’s and the castle’s history by taking part in their… burlesque trials! [Amici Miei Baroque Ensemble & the Cie du Chat Huant]

A glass of sweet wine will be offered to you in the castle at the end of the walking tour

Finally, a meal (to be enjoyed before or after the theatrical tour) will be served, consisting of a medieval, a salad, and soup to be enjoyed in the Tavern (additional dishes available at the tavern)

L’événement Nuits des châteaux au Château de Jaulny Spectacle Nocturne et repas Jaulny a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON