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Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère

vendredi 18 septembre 2026 · Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales · Romans-sur-Isère

Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales
Adresse
3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme

Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Romans Vendredi 18 septembre, 09h00 Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

> Mission Archiviste !

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? Comment les Archives permettent-elles de faire l’histoire d’une ville et de ses habitants ? À partir d’ateliers ludiques, les élèves découvrent le métier d’archiviste.
Visite adaptée à tous les niveaux du cycle 2 au lycée.

Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales 3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « archives-romans@valenceromansagglo.fr »}] [{« link »: « mailto:archives-romans@valenceromansagglo.fr »}]
> Mission Archiviste !

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