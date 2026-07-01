Informations pratiques

Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Romans Vendredi 18 septembre, 09h00 Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

> Mission Archiviste !

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? Comment les Archives permettent-elles de faire l’histoire d’une ville et de ses habitants ? À partir d’ateliers ludiques, les élèves découvrent le métier d’archiviste.

Visite adaptée à tous les niveaux du cycle 2 au lycée.

Site de Romans

Vendredi 18 septembre 2026 / 9h-17h

Durée : 1h

Inscription obligatoire : archives-romans@valenceromansagglo.fr

Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales 3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « archives-romans@valenceromansagglo.fr »}] [{« link »: « mailto:archives-romans@valenceromansagglo.fr »}]

> Mission Archiviste !

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